"Мне по*уй": в Одессе полицейские во время обыска обчистили офис

Полицейских поймали на краже во время обыска / УНИАН

В Одессе полицейские в ходе обыска в помещении одной из коммерческих структур присвоили вещи, находившиеся в помещении.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, во время обыска правоохранители раскладывали по карманам чужие вещи, при этом комментировали свои действия нецензурными словами.

"В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции. Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка…", - сказано в сообщении.

В ГУ НП в Одесской области уточнили, что по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР, на период проведения проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Читайте такжеВ Кривом Роге полицейский бросил в костер наколотую на вилы собакуОтметим, что на опубликованном видео запечатлено, как двое мужчин и женщина во время обыска берут вещи и кладут их в свои карманы и сумки. На записи слышно, что правоохранители говорят: "Так, что мне еще нужно... Колонка у меня есть, чайничек есть...".

В комментариях к видео пишут, что зафиксированные на видео люди – следователи, которые проводят обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых.

"Прикарманили при обыске коммерсантов скотч, кусачки, набор "шестигранников" и пирожок", - написал пользователь, разместивший видео.

По его данным, бизнесменов обвинили в отсутствии патентов и изъяли оборудование на 1,5 млн грн. Суд признал предпринимателей невиновными, но оборудование им пока не вернули.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе полицейские выбивали признание, жестко избивая задержанных.