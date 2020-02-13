"Что за реформа, б*я": в Киеве в очереди в поликлинике умер мужчина

Врачи не смогли помочь умершему в поликлинике пациенту / Скриншот видео с youtube.com

Журналист Елена Кагал рассказал о жутком случае, который произошел в Центральной поликлинике Голосеевского района Киева.

По ее словам, в четверг, 13 января, в 10-й поликлинике 40-летний мужчина умер прямо в очереди на прием ко врачу.

Как подчеркнула Кагал в Facebook, пациенту стало плохо, когда он ждал своей в очереди на прием в гастроскопию.

Она подчеркнула, что в медицинском учреждении не нашлось ни одного врача, который смог бы оказать пациенту первую неотложную помощь.

"За врачами первой помощи в аптеку бежали люди из очереди. "Скорую" ждали 30 минут... Врачи поликлиники не могли ничего сделать. Как они говорили - просто нечем. Мужчину не спасли. "Скорая" лишь констатировала смерть. Что это б*я за реформа", - написала Кагал.

Напомним, ранее сообщалось, что в поликлинике Киева на ребенка рухнули металлические двери.