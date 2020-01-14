"Жесть, не лечат, а калечат": в поликлинике Киева на ребенка рухнули металлические двери

В детской поликлинике ребенка травмировали упавшие двери / УНИАН

В Киеве в детской поликлинике №2 на проспекте Правды 4-летний мальчик получил перелом бедренной кости после того, как на него рухнули тяжелые металлические двери.

Двери придавили ребенка после того, как он их случайно задел в то время, пока его мама получала талон в регистратуре.

Как рассказал в Facebook пользователь Александр Суворов, родные ребенка просят помощи и обращаются к очевидцам с просьбой о помощи.

"Мальчика привалило три металлические двери, что привело к перелому (бедренной кости) и шоковому состоянию ребенка... Мама троих маленьких детей, привела детей (больных ветряной оспой) в поликлинику. Когда мама в регистратуре получала талон к врачу в это время маленький мальчик, нечаянно задел тяжелые металлические двери, стоявшие подпертые о стену. В результате металлические двери завалили ребенка", - рассказал он.

Читайте такжеПод Киевом "пьяные в хлам" малолетки колотили медиков, опубликовано видеоОн также подчеркнул, что накануне в поликлинике проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было. Он добавил, что пострадавшему ребенку предстоит операция.

"Рядом стояли мужчины, которые быстро помогли поднять тяжелую дверь. Скорая помощь ехала 20 минут и все это время ребенок в шоковом состоянии лежал на полу и рядом с ним лежала мама, которая хоть как-то пыталась помочь сыну. Весь медицинский персонал боялся брать ответственность, поэтому все ждали "скорую", - добавил Суворов.

/ Фейсбук А.Суворова

В Сети пользователи отреагировали на новость о травмировании ребенка в детской поликлинике:

"Вот врачи поликлиники показали свое лицо, истинное лицо, как это может быть в поликлинике, где есть врачи не оказать помощь ребенку? Это жесть, как тогда они могут лечить? А зарплату требуют повысить, нифига не делают, только чаи пьют и жрут. Это факт, медицина у нас "страшная" не лечат а калечат. Печально((( малыш выздоравливай, а вы дядя, или кто вы там мальчику, подавайте заявление, такое не ложно происходить в мед учреждении. Пишите заяву про двери и за не оказание мед помощи ,в мед заведении", "Ужас, так пускай теперь заведующий больницы где случилось несчастье оплачивает лечение. А малыш пусть крепится от адской боли", "Твари, а не медики. И виновных как всегда не будет, двери посетители окажется принесли", "Безкарність народжує безвідповідальність. А страдають діти, наші діти", "Такой повальный маразм по всей стране...Пересажать сук надо половину", - прокомментировали сообщение пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Полтавщине: медиков обвинили в смерти подростка от перитонита.