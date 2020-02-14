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Россия не вернет контроль над границей Украины - эксперт

14 февраля 2020, 09:41

Возврат контроля над границей – это главный камень преткновения в переговорах.

ОРДЛО, Донбасс, пунк пропуска
Москва хочет сначала выборы в ОРДЛО, а затем возвращение Украины контроля над границей

Кремль не заинтересован в восстановлении Украиной контроля за границей, потому что хочет и дальше влиять на ситуацию на Донбассе. Поэтому даже после выборов в ОРДЛО Москва не вернет ее Киеву. Такое мнение высказал партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

По его словам, возврат контроля над границей – это главный камень преткновения в переговорах.

"Москва хочет сначала выборы в ОРДЛО, а затем возвращение Украины контроля над границей. Украина - наоборот. Россия апеллирует к формуле Штайнмайера, согласно которой сначала проводятся выборы, верификация результатов ОБСЕ и дальше возвращение границы. Но все понимают, что 400 километров границы в один момент не вернут. Маловероятно, что Россия после выборов передаст нам контроль над границей", - сказал Семенюк 24 каналу.

При этом эксперт отметил, что заявление Москвы о возможном срыве встречи в нормандском формате - кремлевская игра. Семенюк считает, что саммит нормандской четверки все же состоится,  вопрос – на каких условиях.

"Каждые переговоры должны проходить по конкретному плану. Чтобы это не была встреча ни о чем, а достичь определенных договоренностей", - резюмировал эксперт.

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Напомним, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель 2020 года, находится под угрозой срыва. По его словам, встречу Зеленского, Путина, Меркель и Макрона могут перенести из-за невыполнения требований "Парижского пакета".

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