В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая: все подробности

Контейнеровоз CMA CGM Ural в порту Одессы / Думская

Трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM Ural в четверг, 13 февраля, зашел в порт Одессы. Отмечается, что судно заходило в китайские порты, где произошла вспышка пневмонии, которую вызывает коронавирус COVID-19.

По данным местного издания Думская, 27 января, когда Ural стоял в одном из портов Шри-Ланки, у шестерых членов экипажа внезапно поднялась температура. Компания привлекла медиков, которые диагностировали ОРВИ, а заболевшие уже выздоровели. В связи с угрозой распространения коронавируса в каждом порту команду тщательно проверяли.

В экипаже контейнеровоза есть один украинец, которого в одесском порту встречали родители.

Кроме того, перед заходом судна в порт Минздрав сообщил, что у членов экипажа нет подозрения на вирус СОVID-19.

"Представители компании CMA CGM официально сообщили, что их санитарно-карантинное подразделение находятся в постоянном контакте с судном CMA CGM URAL. Они отметили, что у членов экипажа случаи заболевания ОРВИ. Приняты соответствующие меры, и ведется контроль за их состоянием", – отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал Главред, в Одессу прибудет контейнеровоз, который побывал в китайских портах.