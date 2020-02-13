В Одессу идет контейнеровоз из Китая: команда была больна

Контейнеровоз уже побывал в портах Египта, Ливии, Турции и Румынии

В четверг, 13 февраля, в Одессу прибудет контейнеровоз, который побывал в китайских портах. Позже в Шри-Ланке выяснилось, что у шестерых членов команды была высокая температура.

Через два дня компания CMA CGM заявила, что весь экипаж судна здоров. Позже контейнеровоз побывал в портах Египта, Ливии, Турции и Румынии. Тем не менее санитарно-карантинную службу одесского порта привели в повышенную готовность.

Как пишет Думская, сначала еще в море на борт судна поднимется одесский лоцман – он должен визуально оценить обстановку на судне и принять решение о дальнейших действиях. В случае опасности у него должен быть комплект спецодежды и респиратор. Кроме того, за шесть часов до прибытия порт Одессы капитан контейнеровоза должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.

Сразу после того как судно пришвартуется, будет проведен медицинский осмотр всех членов экипажа. В случае выявления больного с подозрением на коронавирус, его отправят в судовой изолятор или изолятор порта с последующей госпитализацией на береговой госпитальной базе, а само судно поставят на карантин.

Напомним, коронавирус, который бушует в Китае с декабря 2019 года, убил уже 1369 человек, заражены более 60 тысяч человек.

В Украине эксперты советуют готовиться к распространению коронавируса. При этом они отмечают, что в стране система эпидемиологической защиты находится в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщал Главред, в ВОЗ сообщили, что первая вакцина от коронавируса может быть готова в течении 18 месяцев.