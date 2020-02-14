В семейках и на гулянке: в Сети показали новые фото юного Гончарука

В Сети опубликовали новые фотографии, на которых запечатлен премьер-министр Алексей Гончарук в молодости.

В частности, на фотографиях, которые выложил Telegram-канал Темный рыцарь, Гончарук сидит в окружении гостей на банкетах, участвует в различных конкурсах (вероятно во время свадьбы).

При этом на одном из фото Гончарук облачился в семейные трусы пестрой расцветки, а на другом на его голове шутливый парик.

Кроме того, нынешний премьер также запечатлен на танцполе в окружении молодых девушек.

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Напомним, ранее быпо опубликовано видео, на котором Гончарука заметили на митингах и в массовке ТВ-шоу.