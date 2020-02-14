"Представляю государство": Лещенко рассказал, как попал в Укрзализныцю

Сергей Лещенко / УНИАН

Бывший народный депутат Сергей Лещенко рассказал, как стал членом Наблюдательного совета Укрзализныци. По его словам, он был избран по итогам конкурса.

"Был объявлен конкурс, было опубликовано объявление на сайте Министерства экономики, был период подачи документов, были предложены кандидатуры. На конкурсную комиссию была вынесена моя кандидатура, и альтернативой мне был Славомир Новак, бывший руководитель Укравтодора", – отметил Лещенко в интервью Экономической правде.

При этом он указал, что собеседования фактически не было. Также он заявил, что является лучшей кандидатурой на указанную должность.

"Я не хочу давать никаких характеристик этому человеку (Славомир Новак, ред.), вы можете сами погуглить. Я как депутат к нему делал депутатские запросы и даже ходил в прокуратуру Тернопольской области в отношении коррупционных действий в Укравтодоре", – рассказа экс-нардеп.

Кроме того, он признался, что не является независимым членом Набсовета.

"У нас есть четыре независимых (члена набсовета, - ред.), три представителя государства. Я представляю государство", – подытожил Лещенко.

Как ранее сообщал Главред, члены Наблюдательного совета госкомпании Укрзализныця принял решение о создании комитета по вопросам антикоррупции, который возглавил экс-нардеп и бывший журналист Сергей Лещенко.