  1. Главная
  3. Украина

"Представляю государство": Лещенко рассказал, как попал в Укрзализныцю

14 февраля 2020, 15:57

Сергей Лещенко отметил, что собеседования фактически не было.

Сергей Лещенко
Сергей Лещенко / УНИАН

Бывший народный депутат Сергей Лещенко рассказал, как стал членом Наблюдательного совета Укрзализныци. По его словам, он был избран по итогам конкурса.

"Был объявлен конкурс, было опубликовано объявление на сайте Министерства экономики, был период подачи документов, были предложены кандидатуры. На конкурсную комиссию была вынесена моя кандидатура, и альтернативой мне был Славомир Новак, бывший руководитель Укравтодора", – отметил Лещенко в интервью Экономической правде.

При этом он указал, что собеседования фактически не было. Также он заявил, что является лучшей кандидатурой на указанную должность.

"Я не хочу давать никаких характеристик этому человеку (Славомир Новак, ред.), вы можете сами погуглить. Я как депутат к нему делал депутатские запросы и даже ходил в прокуратуру Тернопольской области в отношении коррупционных действий в Укравтодоре", – рассказа экс-нардеп.

Кроме того, он признался, что не является независимым членом Набсовета.

"У нас есть четыре независимых (члена набсовета, - ред.), три представителя государства. Я представляю государство", – подытожил Лещенко.

Как ранее сообщал Главред, члены Наблюдательного совета госкомпании Укрзализныця принял решение о создании комитета по вопросам антикоррупции, который возглавил экс-нардеп и бывший журналист Сергей Лещенко.

Сергей Лещенко Укрзализныця новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Представляю государство": Лещенко рассказал, как попал в Укрзализныцю». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:57
"Представляю государство": Лещенко рассказал, как попал в Укрзализныцю
15:50
Поздравление с Днем святого Валентина не от Бога – ПЦУ Видео
15:38
Политолог объяснил, почему Путин пытается смягчить политику по Украине
15:37
Жуткое ДТП с восемью жертвами в РФ: установлены личности погибших заробитчан Фото
15:06
Steam теперь может сам советовать, во что вам поиграть
15:01
Убийство Шеремета: суд отказался смягчить меру пресечения Кузьменко и Дугарь
14:59
Зеленский поговорил с Путиным: детали беседы
14:56
"Выбор мечты сделан": в Кремле ответили на инициативу Зеленского про "город-сад"
14:41
Щелчок по носу: ЕС отказалась пускать на свой рынок курятину из Украины
14:31
Расстрел пластического хирурга в Киеве: полиция задержала подозреваемого
14:14
"Сиси-писи, голые жопы": Собчак топлес показала "групповушку"
14:03
Война на Донбассе: в Мюнхене согласовали 12 шагов к миру
14:02
Зеленский несет чушь: почему украинцам не светят польские зарплаты
13:57
14 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Валентина и с Днем компьютерщика Видео
13:55
Расследование о "встрече Зеленского и Патрушева" убивает двух зайцев мнение
13:49
В семейках и на гулянке: в Сети показали новые фото юного Гончарука Фото
13:42
"Срамота какая, интим напоказ": Бузова без белья показала секс-сюрприз
13:38
Как скачать видео и музыку с ВКонтакте - топ лучших сервисов и приложений
13:37
Борьба с килограммами – и с пистолетом: в киевском спортзале устроили стрельбу
13:31
Чем отличается Оман от панамско-мальдивских приключений Порошенко мнение
13:21
Не только в Раде: в польском Сейме скандал из-за депутатского фака Видео
13:06
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: путч в личной жизни и буря страсти
13:04
Доставка посылок AliExpress: в Новой Почте пожаловались на коронавирус
12:59
"Стоять на коленях": Лукашенко рассказал, как Путин намекает на присоединение
12:50
PlayStation 5 из-за дефицита компонентов может стоит дороже, чем ожидалось
12:50
Настя Каменских и Juan Magan: Lollipop - премьера и перевод песни Видео
12:24
"Желание подождать": в Минздраве заявили о "тормозах" медреформы Видео
12:22
Все детали новых правил выхода на пенсию в Украине – что меняется кардинально Видео
12:20
В Минобороны открестились от ликвидации призыва на срочную службу
12:17
Сюжет о Зеленском и Патрушеве: в ОП собрались судиться з журналистами
12:02
Italian Best Shorts - романтический вечер на День Влюбленных
11:49
"Встреча" Зеленского и Патрушева: в Кремле отреагировали
11:35
"Зимы не будет": климатолог дала пугающий прогноз для Украины
11:33
"Свидетельствует о признании": экс-главарь "ДНР" заявил о возвращении Суркова
11:16
Бэтмен 2021: дата выхода, сюжет, актеры и первый тизер Видео
11:03
"До +10": прогноз погоды для Киева на ближайшие дни Фото
11:02
Болели шесть человек: в Одессу прибыл контейнеровоз из Китая
10:58
Еще одна церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ
10:45
"Секс с утра": Тина Кароль засветила грудь в День святого Валентина
10:43
Расследование по Зеленскому в Омане: Мендель заступилась за своего шефа
10:32
У долгожданной новой части Half-Life появилась дата выхода
10:31
"Покажем всем": Витренко подал в суд из-за невыплаты ему миллионной премии
10:31
"Всплеск русофобии": в РФ озверели из-за новых санкций США
10:05
Убил кочергой и закопал в огороде: в Северной Осетии экс-прокурор жестоко расправился с женой
09:57
"Малейшую ошибку": Иран разразился угрозами в адрес Израиля и США
09:41
Россия не вернет контроль над границей Украины - эксперт
09:40
Наши дорогие: почему поиск директора Укрзализныци обойдется в круглую сумму мнение
09:27
No Time To Die - Billie Eilish представила саундрек к Бонду Видео
09:20
Не отпускай 7 и 8 серия смотреть онлайн 13-02-2020 Видео
09:15
Гороскоп на День Валентина всех знаков Зодиака: любовный подвиг и карьерный барьер Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять