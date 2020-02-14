Политолог считает вброс о встрече Зеленского и Патрушева в Омане частью спецоперации

Рейтинг Зеленского пострадает из-за оманского скандала, убежден политолог / УНИАН

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко высказал мнение, что распространение информации о встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Омане может являться частью спецоперации.

В комментарии InfoResist он заявил, что организаторами вброса может быть команда бывшего президента Петра Порошенко, у которой остались связи в украинских спецслужбах.

"Но я не исключаю, поскольку речь идет о высокопоставленном российском чиновнике, это может быть так называемая борьба башен Кремля. Это тоже такая популярная и распространенная история. Там тоже внутривидовая борьба очень сильная. И соревнование между башнями, связанными с силовиками, а силовики - это Патрушев и ряд других товарищей, как бы есть башня, связанная с Сурковым и так далее", — отметил Фесенко.

По словам эксперта, весь скандал с Патрушевым в Омане может быть инициирован из-за желания определенных лиц изменить вектор переговоров по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

"Поэтому здесь могут быть даже на российском уровне, причем направленные против Ермака косвенно, для того, чтобы ослабить позиции Козака. Соответственно подставить Зеленского и Козака, ослабить их позиции, разорвать все переговорные линии, которые так или иначе либо сформированы, либо пытаются сформировать. Таким образом за свой эксклюзивный статус в переговорах могут бороться люди в Кремле, а также у нас. Например, тот же Медведчук и его союзники в России", — добавил он.

Фесенко предупредил, что ситуация с Оманом, скорее всего, весьма негативно отразится на рейтинге Зеленского. Но в данный момент больший урон его репутации наносят тарифы, а также социально-экономическая ситуация в стране.

"Негативно к Зеленскому сейчас относятся те, кто его не поддерживал, кто его не просто не любит, а уже ненавидит. Для этих людей появился еще один повод ненавидеть его, подозревать его во всех возможных грехах и предательствах, уровень недоверия, негатива и ненависти на этом полюсе еще больше усилится. А вот у тех, кто колеблется, да, может быть подозрения усилятся. Но люди, которые хотели мира, то для них тема Патрушева или любых контактов с Россией не имеет никакого существенного значения. Тема Патрушева играет только на патриотический электорат", — говорит Фесенко.

Как ранее сообщалось, Офис Президента Украины прокомментировал информацию журналистов программы Схемы о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которая якобы имела место в Омане.

Напомним, журналисты сообщили в сюжете, что в начале января во время отдыха президента Владимира Зеленского в Омане в эту страну в эти же дни прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а затем украинский лидер улетел в Киев на его чартерном самолете Bombardier Global Express 6000.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в сюжете программы Схемы о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым нет реальных доказательств, которые бы свидетельствовали о достоверности журналистского расследования.