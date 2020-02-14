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На Общественном ТВ одобрили намерение подать в суд на Схемы

14 февраля 2020, 22:35

Вещатель напомнил, что власть не имеет права вмешиваться в работу структуры.

На Общественном ТВ советуют Зеленскому подавать в суд на Схемы / Фото: скриншот

Общественный вещатель UA: Перший сделал заявление относительно иска в суд в отношении журналистов программы Схемы из-за обнародованного расследования о якобы встрече в Омане президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Службы безопасности РФ Николая Патуршева.

Как говорится в заявлении Общественного, обнародованном на официальном сайте, Офис президента призывают не вмешиваться в деятельность Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

В документе подчеркивается, что программа Схемы: коррупция в деталях является независимым медийным продуктом и транслируется в эфире исключительно на условиях подписанного двумя сторонами договора.

"Общественный вещатель никогда не имел оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов, которые изготавливают программу "Схемы: коррупция в деталях". Учитывая сказанное выше, Общественный вещатель поддерживает намерение Офиса президента обращаться в суд с целью опровержения информации, если она действительно окажется такой, что не соответствует действительности. Убеждены, что именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе", - говорится в заявлении.

Также представители Общественного ТВ рекомендовали представителям главы государства братиться в Комиссию по журналистской этике и Независимый медийный совет относительно достоверности информации в расследовании журналистов Схем.

В заявлении подчеркивается, что органы государственной власти не имеют права вмешиваться в деятельность НОТУ, работу которой оплачивают украинские налогоплательщики.

Как ранее сообщалось, Офис президента Украины прокомментировал информацию журналистов программы Схемы о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которая якобы имела место в Омане.

Напомним, журналисты сообщили в сюжете, что в начале января во время отдыха президента Владимира Зеленского в Омане в эту страну в эти же дни прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а затем украинский лидер улетел в Киев на его чартерном самолете Bombardier Global Express 6000.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в сюжете программы Схемы о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым нет реальных доказательств, которые бы свидетельствовали о достоверности журналистского расследования.

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