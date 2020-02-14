"Не было утверждений": Схемы отреагировали на скандал с Зеленским и Патрушевым в Омане

Схемы заявили, что точно не говорили о встрече Зеленского и Патрушева / Фото: скриншот

Редакция программы Схемы заявила, что ждет иск, которым им пригрозил Офис президент после публикации расследования о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Омане.

"Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой? Что Зеленский был в Омане? Что он возвращался чартерным бортом 9H-VJN? Что именно этим бортом туда накануне прилетел Патрушев из Москвы? Что в Омане с Зеленским был Андрей Ермак? Если же в ОП хотят опровергнуть встреча Патрушева и Зеленского - это, во-первых, в материалах утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена в сюжете", - сообщается на сайте Радио Свобода.

Журналисты заявили, что команда президента скрывала обстоятельства поездки Зеленского в Оман, поэтому у СМИ возник ряд вопросов. Также они упрекнули Офис президента во вмешательстве в дела Общественного ТВ и попытки запретить выпуск вещателем в эфир выпусков расследований программы Схемы.

Пользователи Сети отреагировали на заявление редакции критически. Журналистов обвиняют в том, что они спровоцировали скандал, а теперь отказываются от своих слов.

"Схемы опубликовали свой комментарий по поводу иска ОП к их редакции. Показываю вам отрывок, в котором они заявляют, что в их материале нет утверждений о встрече Зе и Патрушева. Просто гениально! Весь сюжет построить на догадках, а потом сказать, что мы ничего не утверждали. Если так, то в начале видео ставьте дисклеймер, что все показанное это влажные мечты редактора", - прокомментировал ситуацию Telegram-канал Крокодил.

Как ранее сообщалось, Офис Президента Украины прокомментировал информацию журналистов программы Схемы о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которая якобы имела место в Омане.

Напомним, журналисты сообщили в сюжете, что в начале января во время отдыха президента Владимира Зеленского в Омане в эту страну в эти же дни прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а затем украинский лидер улетел в Киев на его чартерном самолете Bombardier Global Express 6000.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в сюжете программы Схемы о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым нет реальных доказательств, которые бы свидетельствовали о достоверности журналистского расследования.