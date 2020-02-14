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Красный пиджак и сердечки: Богдан опубликовал свой мем-валентинку

14 февраля 2020, 23:40

Экс-чиновник впервые оставил запись в соцсети после увольнения с должности.

Богдан
Богдан решил пошутить / УНИАН

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал на своей странице в Facebook мем со своим изображением ко Дню святого Валентина, который ранее активно постили пользователи.

"Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть", - авторы фотожабы использовали знаменитую фразу Богдана для иллюстрации изображения.

Шуточную валентинку сразу начали комментировать друзья и подписчики Богдана. Причем среди них можно было заметить и бывших коллег экс-чиновника, а также оппонентов. Например, первым оставил комментарий бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Напомним, 14 февраля, в честь Дня святого Валентина (День всех влюбленных) в сети появилась подборка поздравлений-валентинок с изображением известных украинских политиков и их цитатами.

Напомним, ранее в Сети появились красочные новые валентинки для бывших возлюбленных.

Позднее Главред рассказывал, как легко делать необычные валентинки своими руками.

Андрей Богдан валентинки фотожаба мем новости Украины
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