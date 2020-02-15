Авторы пророссийского "плана по Донбассу" загремели в базу Миротворца

Василий Филипчук

Инициаторов так называемого плана по решению ситуации на Донбассе "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" включили в базу сайта Миротворец.

В частности, в чистилище Мироворца попали бывший первый заместитель министра иностранных дел, экс-заместитель главы Секретариата президента Александр Чалый, глава правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук, а также директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений.

В частности, этим лицам вменяется в вину "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, манипулирование общественно значимой информацией".

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Напомним, ранее в США дипломаты, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление относительно ошибочности плана прекращения войны в Украине, предложенного на Мюнхенской конференции по безопасности.