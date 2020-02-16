"Пи*ар с пропагандистской ху*ней": в Сети оценили поздравление Гончаренко с днем независимости Кубани

Алексей Гончаренко / Скриншот

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко поздравил этнических украинцев Кубани в годовщиной провозглашения независимость Кубанской народной республики.

"Почему нам важно помнить о Кубани? Кубань — это, по сути, еще одна форма украинской государственности. Эта территория испокон веков связана с Украиной и украинцам. Наша история не может быть полной без упоминания о Кубани, Зеленый, Малиновый клинья и все другие земли, заселенные украинцами", - подчеркнул он в обращении, размещенном на Youtube-канале.

Гончаренко считает, что Кубань — это напоминание о том, что может произойти, "если мы перестанем сопротивляться".

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"Идентичность кубанцев была стерта в результате преступной политики жестокой ассимиляции Кремля, которую он проводил по всем покоренным народам. Традицию настоящего казачества заменили "ряжеными". Потому что казаками не могут себя называть те, кто прислуживает кремлевском царю и борется против всех, кто стремится к свободе. Россия — тюрьма народов, а Кубань, безусловно, станет нашим "островом свободы"", — сказал Гончаренко.

Обратим внимание, что не все пользователи в Сети однозначно восприняли заявление Гончаренко:

"Сначала Крым вернуть и с Донбассом разбраться надо. А потом про Кубань заикаться есть смысл. Или этот клоун прикололся?", "Какой же Лешка врун и пустомеля ну не могу его без улыбки наблюдать", "Всё сгрёб в одну кучу и в конце Слава! LOL! Ну хоть настроение поднял", "Пид р, ты спроси у жителей Кубани нужен ты им со своей пропагандистской х йней. Борец за правду конченый", "Знаете идея то очень хорошая о присоединении но от один маленький вопрос а чем платить пенсии будут присоеденившим и где будут работать присоединившие или будут жить на одном энтузиазме?", "Алёша,где твоя Георгиевская ленточка?Партбилет Партии регионов спрятал до лучших времён,разбойник?расскажи ещё как ты миллионером стал?", "Не могу этого идеота недоделоного слушать.Каких только придурков п......да не рожает", - написали пользователи в комментариях под видео Гончаренко.

Напомним, ранее Гончаренко основал в Раде группу за "возвращение" Кубани.