Названо число украинцев, которые считают россиян "братьями"

Иллюстративное фото / Фото Flickr Министерства обороны Украины

Большинство украинцев воспринимают Россию как страну-агрессора, которая угрожает существованию Украины. При этом до сих пор каждый третий украинец считает РФ обычным государством, расположенным по соседству.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Социс в начале февраля.

54,4% опрошенных украинцев согласны с утверждением, что Россия – агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений;

30,9% респондентов назвали Россию "обычной соседской державой, с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами";

8,6% считают Россию дружественной и братской для Украины страной, с которой необходимо развивать теплые и дружеские взаимоотношения.

При этом 57,8% украинцев склоняются к мысли о том, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной. Больше трети граждан - 35,4% - считают, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины, скорее, является слишком преувеличенной.

Соцопрос проводился с 1 по 10 февраля 2020 года. Было опрошено 2000 респондентов методом стандартизованного интервью face-to-face.

Напомним, российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что для того, чтобы наладились нормальные отношения между россиянами и украинцами, нужно одно поколение.

В свою очередь, журналист и телеведущий Дмитрий Гордон назвал главное отличие украинцев от россиян.

"Дело в том, что рабство – в генах у россиян, к сожалению. Царя они всегда хотели и любят эту тему. У них есть вера в "доброго царя". Они считают, что плохие – бояре, а царь – добрый. Россияне не могут без царя. А мы – можем. В этом и состоит наше главное отличие", – считает он.