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Минздрав подложил свинью с эвакуацией украинцев их Уханя

17 февраля 2020, 15:56

В Минздраве отметили, что вернут домой только здоровых украинцев.

Эвакуация украинцев их Уханя
Эвакуация украинцев их Уханя / Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения эвакуирует не всех украинцев. По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, домой вернут только тех, у кого нет симптомов ОРВИ

При этом он указал, что Украина готовится к эвакуации своих граждан, которые должны прибыть в четверг.

"Утверждено сопровождение и прием украинцев. По меньшей мере 14 дней в изоляции. Рейс будет сопровождать команда Минздрава, которая занимается медициной катастроф", - отметил Ляшко в ходе брифинга в четверг, 17 февраля.

Кроме того, он сообщил, что медики будут все время на борту и проводить наблюдение.

"Эвакуируются здоровые люди. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут", - подчеркнул замглавы Минздрава.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат Украины от фракции Слуга народа Александр Дубинский заявил, что обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Уханя украинцев в частном санатории Обуховского района.

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