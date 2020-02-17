Успеть за 180 минут: появились детали ВНО по украинскому языку и литературе

Появились детали ВНО по украинскому языку и литературе / фото: УНИАН

В Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО).

Стало известно, что в тесте по украинскому языку и литературе, который состоится 28 мая, будет 58 вопросов, на его решение будет выделено 180 минут.

Что входит в работу:

Украинский язык (33 задания);

Украинская литература (24 задания);

Собственное высказывание (одна задача открытой формы).

Отметим, в процессе определения результатов ВНО по шкале 100-200 баллов будет установлен порог "сдал/не сдал" - это минимальный тестовый балл, который за выполнение сертификационной работы может получить участник с минимальным уровнем знаний.

На основе тестового балла каждого участника, который преодолел порог "сдал/ не сдал", будет определена его рейтинговая оценка по шкале 100-200 баллов.

Соискатели полного общего среднего образования текущего года, которые в 2020 году получат полное среднее образование, обязательно будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания. Они получат оценку по шкале 1-12 баллов.

В процессе определения результата будет использован тестовый балл, полученный участником за выполнение задач № 1-33 части 1 и задачи № 58 части 3.

Результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня 2020 года.

Сроки регистрации на ВНО

Добавим, что регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания продлится до 24 марта.

ВНО будет проходить по 11-ти учебным предметам. Каждый пользователь имеет право пройти тесты максимум по четырем предметам. Обязательные - украинский язык и литература, история Украины или математика - на выбор, плюс еще один предмет по собственному желанию.

График основной сессии ВНО-2020

21 мая - по математике;

26 мая - по украинскому языку и литературе;

28 мая - по физике;

1 июня - с испанского, немецкого, французского языков;

2 июня - по английскому языку;

4 июня - по истории Украины;

9 июня - по биологии;

11 июня - по географии;

15 июня - по химии.

Результаты ВНО

Результаты ВНО по математике и физике будут объявлены до 12 июня, по украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранных языков - до 20 июня, по биологии, географии, химии - до 24 июня.

Добавим, ВНО в Украине ввели на официальном уровне в 2006 году.

Напомним, ранее сообщалось, в Украине впервые в истории проведут независимое тестирование профессиональных способностей учителей (своего рода ВНО).

По информации, участники оценивания, которое названо экспериментальным, получат для выполнения 100 заданий 180 минут (три часа).