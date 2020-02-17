Милованов собрался сдать в концессию университеты и больницы в Украине

Приватизация в Украине 2020 – продать собрались даже вузы и больницы / news.dtkt.ua

Украинские чиновники рассматривают возможность отдать в концессию больницы и высшие учебные заведения – университеты.

"Сейчас у нас есть пакеты и аэропортов, и портов, и вокзалов. В будущем, думаю, мы можем говорить о больницах, университетах… Это зависит от конкретных условий, конкретной стратегической задачи", – цитируют министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова Украинские новости.

Читайте также"Ни на что не хватает": Милованов приуныл из-за небольшой зарплаты министраПроцесс концессии Милованов считает крайне актуальным для Украины. Формирование первых концессионных и полных обменных пакетов идет уже полным ходом. По его словам, уже передано в фонды 530 предприятий – их как раз готовят к приватизации.

Ранее правительство предложило народным избранникам принять законопроект о приватизации государственных предприятий. Документ касается приватизации Нафтогаза и Укрпочты: Кабмин внес в Раду важный законопроект.