"Один миллион": Гончарук раскрыл амбициозные планы на пять лет

Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал об амбициозных целях правительства на текущий год. По его словам, Кабинет министров намерен создать 200 000 новых легальных рабочих мест

"Цель нашего правительства на 2020-й год - это плюс 200 тысяч новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев", - написал Гончарук в своем Facebook.

При этом он заявил, что за пять лет планируется создать 1 миллион новых рабочих мест.

Как ранее сообщал Главред, в НБУ заявили, что реальная заработная плата штатных работников в Украине в 2019 год выросла на 9,8%.