В Украине закрывают детдома - куда отправят их воспитанников

В Украине детей больше не будут принимать в детдома / УНИАН

В Украине с нынешнего года больше не будут принимать малолетних детей в детдома. В виде исключения дети будут направлены в патронатную или приемную семьи.

Как пишет пресс-служба Департамента информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации, детей не будут принимать в детдома из-за того, чтобы добиться сохранения возможности проживания и воспитания ребенка с родными родителями. В виде исключения, дети будут направлены в патронатную или приемную семьи или семейные дома ребенка.

"Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста", - отметил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

Также чиновник заявил, что с 2020 года устройство детей в детдома станет платным, а паллиативно-реабилитационные центры будут заниматься не только теми детьми с особыми потребностями, которые проходят реабилитацию в центрах, но и оказывать всю необходимую помощь детям, которые уже воспитываются в приемных семьях.

Также отметим, что уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сказал, что вопрос устройства детей в приемные семьи находится на постоянном контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

"Даже самый хороший приют никогда не заменит ребенку семейного тепла и заботы. Поэтому все области администрации должны завершить разработку программ по устройству детей, привлечь к этой работе администрации городов, районов и объединенных территориальных общин. Мировая практика и утверждена правительством Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017 – 2026 годы предусматривает переход на систему, которая обеспечит уход и воспитание ребенка в семейной или приближенной к семейной среде", - подчеркнул он.

Ранее Главред писал, что Кабмин решил увеличить соцвыплаты для детей-сирот и детей с инвалидностью. В 2020-м повысили выплаты для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - с двух до двух с половиной прожиточных минимумов. Рост выплаты составит более тысячи гривен в месяц на одного ребенка.

Выплаты детям с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, вырастут с двух до трех с половиной прожиточного минимума (+3 тысяч гривен в месяц на одного ребенка-инвалида).

Также напомним, на одной из станций метро в Киеве хотели похитить пятилетнего мальчика. Как сообщала полиция города Киева в среду, 12 февраля, злоумышленница схватила пятилетнего мальчика и потянула за собой. Украсть ребенка ей помещали его мать, а также неравнодушные прохожие, которые бросились на помощь.