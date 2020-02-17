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В Харьковской области дети провалились под лед, есть жертвы

17 февраля 2020, 22:37

На Харьковщине бойцам ГСЧС не удалось спасти двоих детей, которые провалились под лед.

лед,спасатели
В Харьковской области утонули двое детей / УНИАН

В Харьковской области в городе Лозовая трое детей провалились под лед на одном из местных водоемов. 

По информации пресс-службы Государственной службы с чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), двое детей погибли, а третьего, к счастью, удалось спасти - его отправили в больницу с переохлаждением.

"17 февраля в 19 часов 35 минут в ГСЧС поступила информация о том, что в г. Лозовая в пруду провалились под лед трое детей (2007 г.р.), двое из которых утонули", - говорится в сообщении.

По информации, спасатели вытащили из пруда тела двух погибших детей. Одного ребенка спасли местные жители, его госпитализировали с переохлаждением средней степени тяжести. К спасательной операции привлекались 7 человек личного состава ГСЧС и две единицы техники.

Ранее Главред писал, что в Запорожской области 6 февраля трое детей утонули в ледяном ставке.

"8 февраля в с. Долинское Запорожской области, на местном пруду провалились под лед и утонули трое детей 2014 рождения. Жаль, что напоминать взрослым о необходимости следить за детьми приходится таким образом", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также напомним, в Закарпатской области на искусственном водоеме во время рыбалки под лед провалились двое мужчин.

ГСЧС спасатели дети новости Харькова
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