"Промышленный" уровень: стало известно, сколько паспортов РФ раздали на Донбассе

125 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который на заседании ООН прочитал российскому постпреду Василию Небензе легендарное стихотворение Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны?", рассказал, сколько "двуглавых" паспортов раздала Россия на территориях оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По его словам, 125 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.

"Россия продолжает незаконную паспортизацию Донбасса, и сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень – более 125 тысяч человек получили там российские паспорта", – сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

При этом Кислица отметил, что большинство стран не признают такие документы жителей ОРДЛО.

Читайте такжеПять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с важным заявлением в поддержку УкраиныНапомним, ранее в Москве побахвалились тем, сколько граждан Украины получили российские паспорта за минувший год. В частности, в МВД РФ сообщили, что в 2019 году 227 тысяч жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получили гражданство России.

Как сообщал Главред, на оккупированном Донбассе Россия устроила раздачу своих паспортов воспитанникам семьей опекунов и приемных семей.