  1. Главная
  3. Украина

Предложение Зеленского о совместном патрулировании логично - Волкер

19 февраля 2020, 11:40

Волкер подчеркнул, что предложение президента Украины о совместном патрулировании "не лишено смысла".

Волкер
Волкер высказался о совместных патрулях на Донбассе / Reuters

Совместное патрулирование оккупированных территорий Донбасса украинскими силовиками вместе с представителями ОРДЛО и ОБСЕ повысило бы уровень безопасности, убежден бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"Эта идея – вполне правильный путь повысить уровень безопасности, не поджимая при этом суверенитет Украины. И к тому же, это реалистичный путь, как нажать на "народные республики" и их "ополчение", чтобы те разрешили свободный доступ патрулей ко всей территории Донбасса", – объяснил Волкер в интервью "Европейской правде".

По словам дипломата, сейчас нет опасности признания Киевом "народных республик".

"Вот что обсуждается сейчас. Как известно, на Донбассе есть эти "республики", есть так называемое "ополчение"; и те, и другие подконтрольны Москве. Но отдельно от них на этой территории функционирует местная полиция. Я не был на оккупированной территории, но насколько я слышал, это полиция, то есть милиция по той терминологии, – это действительно местные люди. Очень многие из них были милиционерами еще до оккупации. Следовательно, признание их легитимности со стороны Украины – несколько отличное", – объяснил Волкер.

Также Волкер подчеркнул, что предложение президента Украины Владимира Зеленского  о совместном патрулировании "не лишено смысла – наоборот, оно вполне логично".

"Но я не верю, что эти патрули появятся. Я не думаю, что Россия, а прежде всего Путин, ныне благосклонны к тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по Донбассу. Наиболее вероятный сценарий – что оккупация Донбасса продолжится, Путин будет продолжать говорить, что "их там нет", и создавать постоянные проблемы и давление на Киев", –  отметил Волкер.

Добавим, что в соцсетях интервью Волкера наделало шума.

"Питання від інтерв'юера: "А як вам ідея про спільне патрулювання чи то на кордоні, чи то на окупованій території з представниками "Л/ДНР"? Чи немає небезпеки, що це стане кроком до визнання цих фейкових "республік"?"Ну от звідки вони це беруть? Хіба Зе чи якийсь інший офіційний представник України десь казав про патрулювання представниками "лднр" або "республік"? Було вимовлено "представники ОРДЛО". А це ж принципово інша справа! І принципово інший смисл. Не можу второпати, яким чином абревіатура ОРДЛО в нас стала синонімом абревіатури "лднр"... До висловлювань Зеленського чіпляються, а за своїми, виходить, стежити не треба", - обратил внимание Александр Михайленко.

"А Курт в курсі, що та "міліція" вахтовим методом примусово їздить на бойові позиції. Інакше їх просто звільнять", - отметил Сергей Огородник.

"Да все мы в курсе Волкер! Больше джавелинов больших и маленьких! Ты же Курт от процента работаешь", - говорит Евгений Пашин.

"Очкозамилювання!!! Ніхто нікому так просто не віддасть", - убежден Роман Мельник.

"Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер не вірить у можливість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу цього року. Помітив наступну тенденцію - після звільнення бувші високопосадовці різко починають більш адекватно дивитися на ті ж самі речі, про які вони раніше несли пусту маячню. От і Волкер, який 2017-2018 роки розповідав про те, що Росія "ще трошки" і віддасть Донбас, стрімко спустився на землю...", - обратил внимание Дмитрий Качура.

Напомним, ранее бывший специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что главной миссией войны на Донбассе для России в Украине является контроль над всей страной.

"Конечно, Россия имеет стратегическую цель, которая еще не достигнута – ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет услужлива, услужлива для Москвы. Или чтобы Украина распалась. Но я считаю, что более предпочтительный для России вариант – это контроль", – сказал Волкер.

Курт Волкер патрулирование война на Донбассе новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Предложение Зеленского о совместном патрулировании логично - Волкер». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:16
Заменить Коболева в Нафтогазе: Аваков и Гончарук отвергли идею Милованова
13:13
Быстрее звука: новая распродажа Steam посвящена ежику Сонику
13:05
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: случайный интим, капканы и измена
12:51
У Путина прокомментировали уход в отставку Суркова
12:50
Песочный человек: появились подробности съемок сериала
12:39
Операция "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в Украине мнение
12:29
Катастрофа Боинга МАУ: в Иране заявили о проблеме с "черным ящиком"
12:29
"Строят из себя обиженных бывших": Влащенко распекла Геращенко из-за побега от Шария
12:26
Матрица 4 : кадры со съемок с Нео и Тринити слили в сеть
12:23
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
12:03
Дрогобычский Эйнштейн: на Львовщине повесился известный профессор
11:51
Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные Видео
11:50
Косатка - The Hardkiss представили новую песню и клип Видео
11:42
Легендарная игра Готика получит полноценный ремейк
11:40
Предложение Зеленского о совместном патрулировании логично - Волкер
11:30
Палочная дисциплина: офицер ВСУ перед строем забил бойца до смерти
11:23
"Промышленный" уровень: стало известно, сколько паспортов РФ раздали на Донбассе
10:56
"Шаг назад": президент Грузии осудила возобновление боев на Донбассе Видео
10:56
"Нельзя, как рак, отступать назад": Бессмертный дал совет Зеленскому
10:55
Втеча Геращенко від Шарія - погана міна при не менш поганій грі мнение Видео
10:51
Бывшую Кличко избил новый бойфренд-содержанец
10:31
Одруження наосліп 6 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 18-02-2020 Видео
10:26
"Картина - Изгнание бесов": Геращенко сбежала от Шария, как "черт от ладана" - видео Видео
10:14
Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с важным заявлением в поддержку Украины
10:02
Волкер пояснил, чего Россия хочет добиться от Украины оккупацией Донбасса
10:02
Концессия вузов и больниц - очередной грабеж Украины мнение
09:47
В СНБО рассказали, на каких условиях планируют закончить войну на Донбассе Видео
09:25
Буйство коронавируса: лайнер Diamond Princess покинули первые пассажиры после карантина
09:25
За украинцами в Ухань вылетел самолет: видео взлета
08:56
"Хотят ли русские войны": постпред Украины в ООН поддел РФ цитатой из стиха
08:55
Эксперт предупредил о новом наступлении России на Донбассе
08:45
Зеленский застрял между войной и миром мнение
08:31
В колледже Тернополя - массовое отравление учеников
07:59
На Донбассе боевики 22 раза открывали огонь: шесть бойцов ЗСУ пострадали, один - погиб
07:37
Гороскоп на 19 февраля всех знаков Зодиака: гадостный провтык, подкопы врагов и предательство
07:36
Украинцев обдирают тарифами даже в рекордно теплую зиму мнение
07:23
Коронавирус в Китае: ситуация впервые переломилась в лучшую сторону
07:15
"Что делает рука?": голую Кристину Асмус заподозрили в мастурбации
06:59
Обстрел - доказательство, что с РФ договариваться о мире бесполезно мнение
06:55
Ночью из Киева в Китай вылетел самолет для эвакуации украинцев
06:48
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: лучшие рецепты Видео
06:35
Мода 2020 весна – в моду вернулись брюки-карго и кожаные штаны фото Фото
06:04
20.02.2020 и 22.02.2020: чем опасны "красивые" даты и что нельзя делать
05:41
Комаровский разгромил новомодную сказку о молочке Видео
05:22
Как есть сладкое и не толстеть: диетолог раскрыла простой секрет
05:01
Хочешь секса, но нет рефлекса: почему женщины отказывают в интиме
04:28
Бесправная часть "русского мира": дипломат предупредил Украину об опасности
03:03
Удача и признание: астролог назвала триумфаторов февраля
02:15
Китайский коронавирус: в ВОЗ поделились обнадеживающими данными Видео
01:48
Медики рассказали, как легко и просто бороться с высоким давлением
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять