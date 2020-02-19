Предложение Зеленского о совместном патрулировании логично - Волкер

Волкер высказался о совместных патрулях на Донбассе / Reuters

Совместное патрулирование оккупированных территорий Донбасса украинскими силовиками вместе с представителями ОРДЛО и ОБСЕ повысило бы уровень безопасности, убежден бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"Эта идея – вполне правильный путь повысить уровень безопасности, не поджимая при этом суверенитет Украины. И к тому же, это реалистичный путь, как нажать на "народные республики" и их "ополчение", чтобы те разрешили свободный доступ патрулей ко всей территории Донбасса", – объяснил Волкер в интервью "Европейской правде".

По словам дипломата, сейчас нет опасности признания Киевом "народных республик".

"Вот что обсуждается сейчас. Как известно, на Донбассе есть эти "республики", есть так называемое "ополчение"; и те, и другие подконтрольны Москве. Но отдельно от них на этой территории функционирует местная полиция. Я не был на оккупированной территории, но насколько я слышал, это полиция, то есть милиция по той терминологии, – это действительно местные люди. Очень многие из них были милиционерами еще до оккупации. Следовательно, признание их легитимности со стороны Украины – несколько отличное", – объяснил Волкер.

Также Волкер подчеркнул, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании "не лишено смысла – наоборот, оно вполне логично".

"Но я не верю, что эти патрули появятся. Я не думаю, что Россия, а прежде всего Путин, ныне благосклонны к тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по Донбассу. Наиболее вероятный сценарий – что оккупация Донбасса продолжится, Путин будет продолжать говорить, что "их там нет", и создавать постоянные проблемы и давление на Киев", – отметил Волкер.

Добавим, что в соцсетях интервью Волкера наделало шума.

"Питання від інтерв'юера: "А як вам ідея про спільне патрулювання чи то на кордоні, чи то на окупованій території з представниками "Л/ДНР"? Чи немає небезпеки, що це стане кроком до визнання цих фейкових "республік"?"Ну от звідки вони це беруть? Хіба Зе чи якийсь інший офіційний представник України десь казав про патрулювання представниками "лднр" або "республік"? Було вимовлено "представники ОРДЛО". А це ж принципово інша справа! І принципово інший смисл. Не можу второпати, яким чином абревіатура ОРДЛО в нас стала синонімом абревіатури "лднр"... До висловлювань Зеленського чіпляються, а за своїми, виходить, стежити не треба", - обратил внимание Александр Михайленко.

"А Курт в курсі, що та "міліція" вахтовим методом примусово їздить на бойові позиції. Інакше їх просто звільнять", - отметил Сергей Огородник.

"Да все мы в курсе Волкер! Больше джавелинов больших и маленьких! Ты же Курт от процента работаешь", - говорит Евгений Пашин.

"Очкозамилювання!!! Ніхто нікому так просто не віддасть", - убежден Роман Мельник.

"Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер не вірить у можливість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу цього року. Помітив наступну тенденцію - після звільнення бувші високопосадовці різко починають більш адекватно дивитися на ті ж самі речі, про які вони раніше несли пусту маячню. От і Волкер, який 2017-2018 роки розповідав про те, що Росія "ще трошки" і віддасть Донбас, стрімко спустився на землю...", - обратил внимание Дмитрий Качура.

Напомним, ранее бывший специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что главной миссией войны на Донбассе для России в Украине является контроль над всей страной.

"Конечно, Россия имеет стратегическую цель, которая еще не достигнута – ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет услужлива, услужлива для Москвы. Или чтобы Украина распалась. Но я считаю, что более предпочтительный для России вариант – это контроль", – сказал Волкер.