Волкер пояснил, чего Россия хочет добиться от Украины оккупацией Донбасса

Курт Волкер / УНИАН

Экс-специальный представитель Госдепа США Курт Волкер считает, что главной миссией войны на Донбассе для России в Украине является контроль над всей страной.

Соответствующее мнение он озвучил в интервью ЕП. "Конечно, Россия имеет стратегическую цель, которая еще не достигнута – ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет услужлива, услужлива для Москвы. Или чтобы Украина распалась. Но я считаю, что более предпочтительный для России вариант – это контроль", – сказал он.

Кроме того, по мнению Волкера, никто из числа высших кремлевских сановника ни в каком приближении не рассматривает вариант того, что Украина возвратит их (оккупированные земли - Главред) силовыми методами.

"Итак, у нас остается один вариант: создавать условия для того, чтобы Путин сам решил, что ему стоит уйти из Украины. Это значит – предоставлять Украине помощь, усиливать вашу способность сопротивляться российской агрессии, помогать Украине становиться сильнее и демонстрировать России, что оккупация украинских территорий ей только вредит", – подытожил он.

Напомним, ранее бывший спецпредставитель президента США в Украине Курт Волкер объяснил, почему в Белом доме долго длился процесс с назначением даты дебютной встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.