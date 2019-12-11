"Хотел оккупировать Донбасс": Лавров помешался по поводу США и Волкера

Сергей Лавров и Владимир Путин / УНИАН

В случае если Белый дом не изменит свою точку зрения по конфликту на Донбассе и будет оставаться ровно на тех же позициях, что и бывший специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер, то дело примет весьма скверный оборот.

С таким заявлением на брифинге для прессы после официального визита в Вашингтон выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский главдипломат утверждал - дескать, Волкер "предлагал ввести под видом миротворцев ООН в Донбасс оккупационные войска".

Более того, Лавров убежден, что если корпус миротворцев ООН все же будет введен в зону военного конфликта на Донбассе, то "выборы станут уже делом косметическим".

Напомним, ранее Лаврова во время его визита в Вашингтон остро одернул госсекретарь США Майк Помпео - из-за аннексии украинского Крыма. До этого, как рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков, главу МИД РФ прямо осадил в Париже в рамках нормандского саммита президент Владимир Зеленский.

