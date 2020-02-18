Боевики в совместных патрулях на Донбассе: Аваков дал разъяснение

Полицейские могут войти в состав совместных патрулей на Донбассе / УНИАН

В совместные патрули на Донбассе принципиально важно не допустить боевиков, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, такие патрули могут действовать в ходе переходного периода с началом местных выборов в составе украинских полицейских, миротворческой миссии ОБСЕ и "представителей территориальных громад".

"Согласно Минским соглашениям, и все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования: незаконные органы власти, "народная милиция" и другие должны прекратить свое существование. Как только проходят выборы – начинают работать новые органы. Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может", - пояснил он в эфире Свободы слова.

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Он добавил, что вначале этого процесса на Донбасс зайдет украинская полиция, а к ним, в присутствии международных сил, присоединяются представители местных общин, которые должны начать совместное патрулирование.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть стремится осенью провести местные выборы на территории всего государства, включительно с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Глава государства предложил, чтобы безопасность на временно оккупированных территориях во время подготовки к местным выборам обеспечивали совместные патрули в составе украинцев, "представителей" оккупированных территорий и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для реализации этой инициативы Киеву нужно договариваться с "руководством непризнанных республик".