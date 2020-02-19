"Вы известный благодаря мне": Зеленский встретился с "разбойником" из Борисполя - видео

Зеленский в Борисполе встретился с "разбойником" / Офис президента

В среду, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Борисполь и опять поговорил со скандальным секретарем местного горсовета, "разбойником" Ярославом Годунком, которого прошлым летом он выгнал из совещания.

Отметим, Зеленский общался с журналистами и медиками возле местной районной больницы.

"Владимир Александрович, я понимаю, это дико будет от меня слышать, но прошу послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", но я не про себя сейчас говорю… Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой... Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация. Чтобы мы могли построить корпус… Давайте разберемся", – сказал Годунок.

Секретарь горсовета заявил, что может предоставить доказательства о краже государственных денег, выделенных на больницу. Президент Владимир Зеленский ответил, что сначала нужно достроить корпуса медучреждения, а потом - разбираться с коррупцией.

"Я хочу еще раз вам сказать. Вы уже известный здесь человек благодаря мне (после этой фразы присутствующие засмеялись, – ред.)… Но вы знаете, у нас такая история, мы и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на разговоры нет. Мы что-то делаем, а разбираться там – это к правоохранительным органам", – сказал Зеленский.

На это Ярослав Годунок попросил Зеленского дать поручения касательно расследования коррупции.

"Так я же не правоохранительный орган", - ответил глава государства.

Отметим, в комментариях под видео люди пишут, что нужно уважать президента.

"Люди схаменіться. Ввічливість і повагу до президента майте", - вісказалась Светлана Куляс.

"У президента большая выдержка. Наши люди 30 лет молчали, а сейчас прорвало...", - обратила внимание Инна Павленко.

"Народ ждёт реальных действий!!! Коррупция убивает нас и нашу страну!!! При такой коррупции рост экономики невозможен!!! Нам нужна сильная, современная армия!!! Верните ядерную силу! Только так Вы закончите войну и спасёте Украину!!!", - пишет Олеся Кревцюр.

"Противно слухати. Я медик 23 роки стажу не вірте ,бардак скорочують не те слово .Закривають лікарні.,,це тільки початок", - добавила Оля Колесник.

Напомним, во время рабочего визита в среду, 10 июля, в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка.

Причиной перепалки стало обсуждение строительства больницы в Борисполе. Годунок заявил, что председатель Бориспольской райадминистрации Александра Туренко "отжал" у города больницу и сделал учредителем только район. В ответ Зеленский призвал чиновников решать вопросы не "на камеру" и не занимаясь пиаром и отметил, что проверял информацию по Годунку.