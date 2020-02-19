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"Патриоты своего сарая": как украинцы из зараженного Китая раскололи страну

19 февраля 2020, 19:03

Cлухи о возможной обсервации эвакуированных из Китая украинских граждан привели к акциям протеста, в котором приняли участие простые граждане, госслужащие и даже врачи.

Украинцы баррикадируют больницы от размещения соотечественников из Китая
Украинцы баррикадируют больницы от размещения соотечественников из Китая / кадр из видео

Возвращение украинцев из Китая, где бушует коронавирус нового типа, столкнулось с неожиданными трудностями – власти сразу нескольких городов заодно с гражданами выступили против приема и размещения своих соотечественников. Речь идет о 48 граждан Украины и 29 иностранцах, за которыми самолет уже вылетел в китайский город Ухань.

Стоит отметить, что инициативы с запретами предоставлять заробитчанам больничные койко-места прошли несмотря на то, что фактически данных о том, что среди возвращающихся присутствуют зараженные, до сих пор нету. То есть, вероятнее всего, это здоровые люди, чье состояние остается подтвердить в спецусловиях.

Самым ярким представителем протестного движения стал бывший губернатор Львовской области и депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка. Он высказал подозрение, что завозом потенциально больных украинцев во Львов власти намерены отомстить за то, что этот регион самый патриотичный и за то, что на выборах Зеленскому предпочитал сначала кандидата Порошенко, а потом и его политсилу ЕС.

Несмотря на не самое убедительное предположение, в комментариях под постом политика большое количество людей согласились с его мыслью и высказались против приезда эвакуированных из Уханя украинцев на Львовщину. Часть комментаторов предложила оставить заробитчан в Китае, часть – отправить лечиться на Восток или в столичную Феофанию.

Однако совсем неожиданным стали протесты в Винниках Львовской области – помимо самих протестов, под здание местной больницы начали свозить покрышки и забаррикадировали ими въезды и выезды из областного госпиталя. Пикантности истории добавляет тот факт, что шины везли в том числе сами врачи.

Коронавирус в Украине напугал не только потенциальных пациентов медучреждений, но даже врачей
Коронавирус в Украине напугал не только потенциальных пациентов медучреждений, но даже врачей

Протесты против возможного размещения эвакуированных прошли и в Тернопольской области – там дело дошло до запрета на уровне облсовета, а коллектив местного санатория заявил о своем категорическом отказе появляться на рабочем месте, если людей на карантин разместят именно у них.

Ровенская ОГА также наотрез отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев.

По тому же пути пошел Обуховский районный совет Киевской области, который решил обратиться на самый верх, к президенту Владимиру Зеленскому не допустить размещения украинцев в местном частном санатории

И только Одесская ОГА утвердила ряд дополнительных мер в связи с коронавирусом: губернатор Максим Куцый сообщил, что инфекционная больница Одессы готова разместить людей в 20 боксах на 65 мест, а в Измаила готовы к развертыванию дополнительной госпитальной базы.

В соцсетях обсуждают реакцию на возможное прибытие китайских соотечественников.

"Оказуэцца, шо Обуховщина не отстает от Соборной Украины - районный совет тоже протестует против размещения в санатории "Пролисок". Я искренне не понимаю причин войны за едыну и незалэжну. Как можно отстаивать то, чего нет? Страна состоит из людей и того, что у них в головах, а не из топонимов", - сердится блоггер Артур Нискубин.

Сергея Наумовича впечатлил пост Синютки.

"Пост дня! Геноцид Львовской области за политические предпочтения на выборах и главное — ЗА ПАТРИОТИЗМ!!! Ты патриот? Ннна тебе коронавирус под язык!!! Могу представить аналогичный пост из Винницы: "Це все тому що тут Гройсман мешкав і був мером! Тому коронавірус везуть до нас!!!". Восточные и южные регионы скажут, что это месть за лояльность к "русской весне", на Закарпатье скажут, что это за связи с Венгрией и т.д. Было бы желание сеять сепаратизм и разыграть политическую карту. Що, мало у нас проблем в країні, Олег Синютка?"

"Мало что вызывает у меня такое неуважение, как эти блокпосты на путях к санаториям. Плесень драная. Патриоты своего сарая", - сердится журналист Виктор Трегубов.

Одессит Борис Яворский обратил внимание на разницу между реакцией Одессы и Львова: 

"В Одессе, скорее всего, к госпиталю понесли бы еду, одежду и всякие предметы первой необходимости. А во Львове несут шины. Вот такое вот оно, культурное многообразие"

Политолога Виктора Тарана удручает негативная реакция на приезд людей, которые могут быть заражены:

"Наблюдаю как украинцы по всей стране расставляют блок-посты, копают рвы, жгут шины, блокируя доступ в больницы эвакуированных соотечественников из Китая. Четко понимаю - для того чтобы уничтожить эту Страну внешний враг не нужен. Мы  сами все сделаем. Главное дайте нам время. Противно"

Андрей Плахонин задается вопросом, чем являются протесты - просто животным страхом малограмотных людей или ужасом от внезапно открывшейся в них самих бездны: 

"Трезвое понимание, что такие же как они "неравнодушные" соседи, случись им заразится, вместо помощи подопрут им двери и подпалят хату. И скажут, что это карантин. - Как ни ответь, средневековье. Если не первобытно-общинный строй", - констатирует он.

Напомним, по последним сведениям, от коронавируса скончались 2004 человека. Заболели 74,1 тысячи, выздоровели 14,3 тысячи.

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