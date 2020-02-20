Суд заставил НАБУ начать расследование против главного таможенника Нефедова

Максим Нефедов / УНИАН

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в официальном порядке обязал Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) немедленно начать проведение досудебного расследования против главы Гостаможенной службы Максима Нефедова.

Такая информация содержится в решении ВАКС от 11 февраля 2020 года. Согласно тексту документа, в НАБУ 23 января гражданином Украины было подано заявление о правонарушении, совершенном группой лиц во главе с Нефедовым, которые якобы систематически получали взятки за поставки несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков. В результате таких действий бюджету, по мнению заявителя, был нанесен ущерб на сумму немногим более 40 млн гривен.

Напомним, Максим Нефедов стал первым замминистра экономразвития и торговли и руководителем Государственной таможенной службы (правопреемницы Госфискальной службы) 5 июля 2019 года.