"Не местные жители": полиция занялась протестующими против украинцев из Уханя

Протесты в Новых Санжарах / скриншот

Правоохранители увидели "политические провокации" в протестах против эвакуированных украинцев из Уханя, в том числе и в населенном пункте Новые Санжары.Так, правоохранители изучают тех, кто призывал к массовым акциям.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, среди подстрекателей местные жители не замечены.

"Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях к тому, чтобы выходить перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, что там есть признаки политической провокации. Раздувание скандала на ровном месте", - заявил Геращенко в эфире телеканала 112 Украина.

При этом он заявил, что МВД не позволит отдельным политическим силам пиариться на этой ситуации.

При этом в своем Facebook он опубликовал фото санатория, в котором будут жить украинцы из Уханя.

Как ранее сообщал Главред, эвакуированных украинцев должны доставить в Новые Санжары, где они будут находиться во время карантина. При этом жители населенного пункта против данного решения властей, поэтому они устроили акцию протеста, которая переросла в стычки с правоохранителями.