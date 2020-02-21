"Все прос*ем": на Закарпатье разгорелся скандал из-за флага Венгрии

Экс-нардеп Игорь Лапин призвал СБУ обратить внимание на инцидент.
На Закарпатье разгорелся громкий скандал. Так, на одном из сельсоветов Мукачевской ОТГ появился флаг Венгрии.
"Ау, СБУ, Баканов. Вот, где черти, вот такое было в Крыму, только в других цветах, до 2014 года. Ану бегом, блд, на работу. Сельсовет в Дерцене, нынешняя Мукачевская ОТГ (был Мукачевский район), Закарпатская область. По Береговскому району такое почти везде", – сообщил бывший командир роты батальона Айдар, экс-нардеп Игорь Лапин в Facebook.
Стоит отметить, что пользователи Сети также выступили против размещения иностранных флагов на административных зданиях в Украине: "У себя на домах пусть хоть американский флаг вешают. А на государственных учреждениях должен быть государственный флаг", "Снова все прос*ем. Страна идиотов, которых история никогда ничему не учит", "Тихая оккупация мадьярами".
Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто критически оценил закон Об общем среднем образовании.