"Все прос*ем": на Закарпатье разгорелся скандал из-за флага Венгрии

Флаг Венгрии на Закарпатье / facebook.com/igoroleksandrovychlapin

На Закарпатье разгорелся громкий скандал. Так, на одном из сельсоветов Мукачевской ОТГ появился флаг Венгрии.

"Ау, СБУ, Баканов. Вот, где черти, вот такое было в Крыму, только в других цветах, до 2014 года. Ану бегом, блд, на работу. Сельсовет в Дерцене, нынешняя Мукачевская ОТГ (был Мукачевский район), Закарпатская область. По Береговскому району такое почти везде", – сообщил бывший командир роты батальона Айдар, экс-нардеп Игорь Лапин в Facebook.

Стоит отметить, что пользователи Сети также выступили против размещения иностранных флагов на административных зданиях в Украине: "У себя на домах пусть хоть американский флаг вешают. А на государственных учреждениях должен быть государственный флаг", "Снова все прос*ем. Страна идиотов, которых история никогда ничему не учит", "Тихая оккупация мадьярами".

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто критически оценил закон Об общем среднем образовании.