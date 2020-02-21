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Главред запустил украинскую версию сайта

21 февраля 2020, 15:38

Отныне сайт glavred.info доступен на русском и украинском языках.

В пятницу, 21 февраля, сайт Главред стал двуязычным. Теперь все новости, статьи, обзоры будут выходить одновременно на украинском и русском языках. Материалы из разделов Мнения и Чаты будут публиковаться на языке автора.

"Мы давно работали над тем, чтобы Главред снова "заговорил" на украинском, ведь ресурс длительное время с момента своего основания в 2002 году был украиноязычным. Эта задача для нас была в числе приоритетных. Очень символично, что работы над украинской версией получилось закончить как раз ко дню родного языка, который отмечается во всем мире сегодня, 21 февраля", - отметила главный редактор glavred.info Уляна Кондратенко.

Украинская версия пока работает в тестовом режиме, поэтому возможны мелкие неполадки. Команда Главреда просит читателей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и сообщать о проблемах на editor@glavred.info.

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