"Сначала бросают камни, а потом передают книги": "лицемер" Синютка взбесил Сеть

Нардеп внезапно решил помочь эвакуированным из Китая украинцам, против возвращения которых активно выступал.
Народный депутат от фракции Европейская солидарность, бывший губернатор Львовской области Олег Синютка внезапно призвал украинцев присоединиться к инициативе передавать книги эвакуированным из китайского города Ухань украинцам и гражданам других стран, которые сейчас находятся на карантине в Полтавской области в Новых Санжарах.
Примечательно, что ранее Синютка раздул панику из-за того, что в его регион – по его же словам – прибывает самолет с эвакуированными из Китая украинцами. В эвакуации он узрел едва ли не личную месть президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня вопрос в готовности власти обеспечить защиту жителям, которые столкнутся с потенциальной угрозой, а также риторический вопрос: почему людей из зоны опасности Китая отправляют именно на Львовщину? Что это за шаг новой власти: это признание области как наиболее организованной и подготовленной региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний", – возмущался Синютка 17 февраля.
Так вот, сейчас нардеп изменил свою риторику.
Отметим, что в комментариях под сообщением Синютки ему посоветовали к каждой книге приложить текст с его заявлением об эвакуации.
"Не забудьте до посилки додати роздруківку вашого посту", - пишет Игорь Фещенко.
"Дякуємо небесам, що відвернули від благословенної галицької землі коронавірусну заразу", - высказалась Анна Джунковская.
"Круто Порохоботи спочатку кидають каміння а тепер книги передають. МОЛОДЦІ ДЯКУЮ", - добавил Скоп Андрей.
"Які ж ви лицеміри", - добавила Ярина Лютая.
"Цинічно", - лаконично ответила Ирина Сандуляк.
Читайте также"Мы легко разорвем, если будет война": беспорядки в Новых Санжарах шокировали китайцевНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию вокруг реакции украинцев на прибытие эвакуированных из Китая.
По его мнению, происходившие в четверг, 20 февраля, события в Новых Санжарах Полтавской области не должны происходить в стране, которая является частью Европы.