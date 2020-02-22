УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Сначала бросают камни, а потом передают книги": "лицемер" Синютка взбесил Сеть

22 февраля 2020, 10:36

Нардеп внезапно решил помочь эвакуированным из Китая украинцам, против возвращения которых активно выступал.

Олег Синютка
Олег Синютка взбесил Сеть / facebook.com/oleg.synyutka

Народный депутат от фракции Европейская солидарность, бывший губернатор Львовской области Олег Синютка внезапно призвал украинцев присоединиться к инициативе передавать книги эвакуированным из китайского города Ухань украинцам и гражданам других стран, которые сейчас находятся на карантине в Полтавской области в Новых Санжарах.

Примечательно, что ранее Синютка раздул панику из-за того, что в его регион – по его же словам – прибывает самолет с эвакуированными из Китая украинцами. В эвакуации он узрел едва ли не личную месть президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня вопрос в готовности власти обеспечить защиту жителям, которые столкнутся с потенциальной угрозой, а также риторический вопрос: почему людей из зоны опасности Китая отправляют именно на Львовщину? Что это за шаг новой власти: это признание области как наиболее организованной и подготовленной региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний", – возмущался Синютка 17 февраля.

Так вот, сейчас нардеп изменил свою риторику.

Отметим, что в комментариях под сообщением Синютки ему посоветовали к каждой книге приложить текст с его заявлением об эвакуации.

"Не забудьте до посилки додати роздруківку вашого посту", - пишет Игорь Фещенко.

"Дякуємо небесам, що відвернули від благословенної галицької землі коронавірусну заразу", - высказалась Анна Джунковская.

"Круто Порохоботи спочатку кидають каміння а тепер книги передають. МОЛОДЦІ ДЯКУЮ", - добавил Скоп Андрей.

"Які ж ви лицеміри", - добавила Ярина Лютая.

"Цинічно", - лаконично ответила Ирина Сандуляк.

Читайте также"Мы легко разорвем, если будет война": беспорядки в Новых Санжарах шокировали китайцевНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию вокруг реакции украинцев на прибытие эвакуированных из Китая.

По его мнению, происходившие в четверг, 20 февраля, события в Новых Санжарах Полтавской области не должны происходить в стране, которая является частью Европы.

Олег Синютка Новые Санжары эвакуация коронавирус коронавирус в Украине новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Сначала бросают камни, а потом передают книги": "лицемер" Синютка взбесил Сеть». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:13
Боевики на Донбассе снова пытались прорваться через линию соприкосновения
11:13
Осложнит борьбу: в Китае сделали новое заявление о коронавирусе
10:38
Слуга народа выгуляла в Раде сумку Dolce&Gabbana ценой в зарплату Фото
10:36
"Сначала бросают камни, а потом передают книги": "лицемер" Синютка взбесил Сеть
10:15
Весенний маникюр 2020 - стильный маникюр марсала и бордовые ногти: фото Фото
10:10
35 кругов ада, или Как украинцы получили новый праздник - День мертвого государства мнение
10:03
Волонтер пояснил, зачем Путин попытается вернуть Украине Донбасс Видео
10:00
Отбор на Евровидение 2020: как голосовать за участников
09:39
"Крым и возвращение мира на Донбасс": Пристайко похвалили в Вашингтоне
09:33
"Уже прошлепали": Кондратюк дал тревожный прогноз Украине
09:20
Гороскоп на 22 февраля всех знаков Зодиака: едкая критика, крах мечты и ядовитые подколы Видео
08:56
"Испытательный срок": Разумков заговорил о роспуске Рады
08:45
Коронавирус в Китае идет на спад, в Южной Корее - растет число зараженных
08:44
Пошли ко дну: почему Зеленский не будет спасать Гончарука мнение
08:18
Самоубийство в доме Кожары: из пистолета экс-министра застрелился мужчина - видео Видео
07:45
Угостился и в больнице очутился: назван очень вредный рис
07:31
Опасный уханьский вирус: из Китая в Украину приехали 7000 человек - Аваков Видео
06:55
Протесты в Новых Санжарах - тревожный звонок для власти мнение
06:40
"Чистая эротика": Тетя Мотя показала стриптиз 18+ Фото
06:18
Голову запустила – горе пригласила: как грязные волосы влияют на женщину
05:49
Сатанинский день: астролог рассказал, когда нельзя вступать в брак
05:21
Наталья Рудова показала возбужденную грудь и голую попу на видео 18+
04:56
Праздник выпал на воскресенье: будет ли на 8 Марта 2020 еще один выходной или нет Видео
04:54
Популярная каша поможет предотвратить рак
04:25
"Сиси огонь", "богиня секса": Астафьева сверкнула пышными формами на очень горячих фото
03:50
Грубо и беспощадно: топ-3 лучших поз для жесткого секса
03:01
"Европа закроет безвиз": Глузман предупредил о масштабной опасности
02:17
"С колена ее въе*и": на Житомирщине школьницы жестоко избили сверстницу Видео
01:38
"В позе сломанной березы": горячие секс-позы для пар, жаждущих новизны
00:56
"Как Гитлер в 41-ом": эксперт предупредил о риске прорыва обороны ВСУ
00:37
"Общество на серьезном дне": политолог объяснил агрессию людей в Новых Санжарах Видео
00:26
"Мы вас всех сожжем!": Аваков сообщил жуткие подробности протестов
00:19
22 февраля – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу Видео
21 февраля, пятница
23:58
У берегов Нигерии похищено судно с украинцем на борту Видео
23:44
Назло оккупантам: из Крыма уходит популярный сервис такси
23:30
Открыта планета, на которой год исчисляется 18 часами
23:04
Рябошапка впервые решил наказать нардепа за кнопкодавство - подробности
23:00
Ученые-медики отыскали новое мощное вещество для лечения рака
22:38
"Мы легко разорвем, если будет война": беспорядки в Новых Санжарах шокировали китайцев Видео
22:23
"Это предсказуемо": социолог озвучила причину снижения доверия к Раде
22:04
Скалецкая рассказала о первом дне в санатории Новых Санжар с эвакуированными из Уханя Видео
21:39
Жуткая статистика коронавируса: названа страна-лидер по количеству заражений в Европе
21:34
Какие цветы подарить на 8 Марта – от коллег до жены и тещи Видео
21:13
Аваков обвинил в организации беспорядков: мэр Новых Санжар оправдала земляков Видео
21:00
Любитель женской груди: известный комик возглавил РГА в Хмельницкой области Видео
20:41
Люди обеспокоены, туристы уезжают: как встретили во Франции эвакуированных из Уханя Видео
20:40
"Страшный вирус ненависти": Зеленский обратился к украинцам по поводу коронавируса Видео
20:29
Украинофобка Валерия идет в Госдуму с партией феминисток
20:16
"Пошел и снялся": Арахамия поделился подробностями участия в популярном шоу
20:00
Ученые рассказали, чем опасны для здоровья фаст-фуд и мясо
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять