"Сначала бросают камни, а потом передают книги": "лицемер" Синютка взбесил Сеть

Олег Синютка взбесил Сеть / facebook.com/oleg.synyutka

Народный депутат от фракции Европейская солидарность, бывший губернатор Львовской области Олег Синютка внезапно призвал украинцев присоединиться к инициативе передавать книги эвакуированным из китайского города Ухань украинцам и гражданам других стран, которые сейчас находятся на карантине в Полтавской области в Новых Санжарах.

Примечательно, что ранее Синютка раздул панику из-за того, что в его регион – по его же словам – прибывает самолет с эвакуированными из Китая украинцами. В эвакуации он узрел едва ли не личную месть президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня вопрос в готовности власти обеспечить защиту жителям, которые столкнутся с потенциальной угрозой, а также риторический вопрос: почему людей из зоны опасности Китая отправляют именно на Львовщину? Что это за шаг новой власти: это признание области как наиболее организованной и подготовленной региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний", – возмущался Синютка 17 февраля.

Так вот, сейчас нардеп изменил свою риторику.

Отметим, что в комментариях под сообщением Синютки ему посоветовали к каждой книге приложить текст с его заявлением об эвакуации.

"Не забудьте до посилки додати роздруківку вашого посту", - пишет Игорь Фещенко.

"Дякуємо небесам, що відвернули від благословенної галицької землі коронавірусну заразу", - высказалась Анна Джунковская.

"Круто Порохоботи спочатку кидають каміння а тепер книги передають. МОЛОДЦІ ДЯКУЮ", - добавил Скоп Андрей.

"Які ж ви лицеміри", - добавила Ярина Лютая.

"Цинічно", - лаконично ответила Ирина Сандуляк.

Читайте также"Мы легко разорвем, если будет война": беспорядки в Новых Санжарах шокировали китайцевНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию вокруг реакции украинцев на прибытие эвакуированных из Китая.

По его мнению, происходившие в четверг, 20 февраля, события в Новых Санжарах Полтавской области не должны происходить в стране, которая является частью Европы.