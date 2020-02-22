"Я ошарашен": Кравчук приплел однополые браки к протестам в Новых Санжарах

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Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук прокомментировал столкновения в Новых Санжарах Полтавской области во время приезда туда эвакуированных из Китая украинцев.

"Я думаю, что это недоразумение в принципе какое-то. Я не ожидал от украинских граждан, что они способны на такие нечеловеческие, антигуманные действия. Я был просто ошарашен…", - подчеркнул он в эфире росТВ.

Вместе с тем Кравчук заметил связь между протестами в Новых Санжарах и разрешением однополых браков.

Читайте такжеПервая "жертва" коронавируса: Сопель ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая"Я думаю, что что-то случилось с человечеством. Одним этим нельзя оценивать все. Это будет такая примитивная оценка. Я беру в целом: сегодняшняя жизнь, противостояния, борьба, принимаются законы, не соответствующие гуманизму, кто-то принимает законы, которые разрешают вступать в брак однополым людям", - добавил он.

Напомним, в Украине началась настоящая паника после того, как стало известно о том, что эвакуированные из Китая украинцы будут находиться на карантине в одном из медицинских учреждений.

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После сообщения тернопольских СМИ о намерениях привезти в санаторий Медоборы эвакуированных из Китая украинцев люди обустроили круглосуточный блокпост на дороге.

Кроме того, в поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области местные жители вышли на акцию протеста после того, как появилась информация о размещении в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев.

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20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло.