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"Средневековые варвары": жители Новых Санжар ответили на обвинения

23 февраля 2020, 10:26

Власти не предупредили людей о размещении на карантин на территории Новых Санжар.

новые санжары
В Новых Санжарах произошли столкновения / ИВ Полтавщина

Беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области во время эвакуации украинцев из Китая спровоцировали приезжие, заявили местные жители.

"Мы – нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были осведомлены", - говорят местные жители.

Вместе с тем люди жалуются на отсутствие коммуникации по поводу размещения в местном санатории эвакуированных.

По их мнению, власти не предупредили о размещении на карантин на территории их городка.

Местный житель Владимир Сиренко, которому инкриминируют нападение автомобилем на бойцов Нацгвардии, также опроверг обвинения.

"Я ни на кого не собирался наезжать – что я, совсем уже?"- прокомментировал мужчина, которому суд определил мерой пресечения домашний арест.

Отметим, что в соцсетях появилось видеообращение троих молодых людей, которых ранее называли "титушками из Кропивницкого".

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Парни подчеркнули, что они являются уроженцами Новосанжарщины и проживают здесь же.

"Мы жители Новых Санжар. Сами тут родились. Я участник боевых действий. Я воевал за Украину. Я патриот Украины. В том месте пробыл 4 часа ради интереса, а теперь на меня выливают грязь", - рассказал один из парней Максим Гордиенко.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло.

Новые Санжары беспорядки эвакуация коронавирус
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