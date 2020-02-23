В Украину вернут "коронавирусный" вагон: что известно

Коронавирус в поезде / Фото pixaby

История с китаянкой из поезда Киев-Москва, у которой заподозрили коронавірус covid-19, получила продолжение. Так, отцепленный вагон вернут в Украину.

По данным Кабинета министров, у пассажиров и бортпроводников из данного выгона не обнаружили китайский коронавирус. При этом, из больницы Брянска выписали украинцев, которых госпитализировали ранее.

Отмечается, что вагон с гражданами Украины в субботу, 22 февраля отправили в Киев. Также сообщается, что украинское дипломатическое представительство в Москве обеспечило украинцев всем необходимы, в том числе и горячим питанием.

Как ранее сообщал Главред, в российском Брянске госпитализированы пятеро граждан Украины, находившихся в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой, у которой подозревали коронавирус.