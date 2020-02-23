Продление срока обсервации для эвакуированных из Китая: в МОЗ назвали условия

Санаторий МВД в Новых Санжарах / УНИАН

Срок обсервации для эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины составит 14 дней, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, соответствующие рекомендации содержаться в материалах Всемирной организации здравоохранения относительно сроков инкубационного периода коронавируса.

"Это минимум 14 дней. Если в течение обсервации у кого-то из пассажиров на карантине будут проявляться симптомы болезни, он будет госпитализирован - в бокс, который защищает от распространения болезни по больнице", - заявил Ляшко на брифинге.

Заместитель министра здравоохранения добавил, что в случае подтверждения заражения коронавирусом срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели.

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Напомним, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Новые Санжары в Полтавской области. Эвакуированных граждан разместили в отдельном здании с ограниченным доступом. Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы.