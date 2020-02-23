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Под Черкассами распустились тысячи подснежников: потрясающие фото

23 февраля 2020, 23:37

Последний раз такая аномалия случалась около 20 лет назад.

  • Подснежники Фото: 24 канал
  • Подснежники Фото: 24 канал
  • Подснежники Фото: 24 канал
  • Подснежники Фото: 24 канал
  • Подснежники Фото: 24 канал
  • Подснежники Фото: 24 канал
  • Подснежники Фото: 24 канал
  • Подснежники Фото: 24 канал

Из-за чрезмерно теплой зимы в Черкасской области распустились тысячи подснежников.

Как сообщает 24 канал, такая аномалия была зафиксирована 20 лет назад.

Цветы заняли площадь около 60 тысяч гектаров. Студенты Черкасского национального университета наблюдают, чтобы люди не нарушали красоту природы, не рвали и не топтали растения.

Студент Юрий Диденко за день проходит 20 км, чтобы следить за подснежниками.

"Мы патрулируем круглосуточно, каждые 10-15 минут два или три человека делают обход, мы специально огородили все красной лентой. Мне не сложно, я люблю природу, я здесь получаю удовольствие от этого, я делаю доброе дело", - добавил студент.

В учебном заведении такие патрулирования организовывают ежегодно. Студенты уверяют, что ранее браконьеры рвали цветы сумками, а сейчас желающих стало меньше. За нарушение закона грозит штраф до двух тысяч гривен.

"Были такие моменты, что здесь бросались с ножами на нас, угрожали физической расправой. Всякое было. Но знаете, потихоньку, все вместе делаем свое дело", - отметил директор филиала Национального заповедника Холодный Яр Богдан Легоняк.

Очевидцы уверяют, что первые побеги наблюдали еще в декабре, а цветы появились уже в январе.

Напомним, в Карпатах за последние дни выпало более одного метра снега, местами снежный покров превышает 133 см.

Ранее синоптик предупредил о весенней аномалии с засухой.

Черкасская область подснежники новости Украины аномально теплые зимы
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