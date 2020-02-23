Карпаты засыпало снегом: высота покрова зашкаливает

Снег засыпает Карпаты в конце зимы / Фото: УНИАН

В Карпатах за последние дни выпало более одного метра снега, местами снежный покров превышает 133 см.

Как сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook, 23 февраля на снеголавинной станции Пожижевская зафиксировано высоту снежного покрова 36-133 сантиметров.

Синоптики отмечают, что снег продолжает идти, но нестабильно, наблюдается вьюга.

Также от 31 до 76 сантиметров снега зафиксировано в районе снеголавинной станции Плай. В этой местности снег пушистый, пылеобразный, снежинки соединены между собой.

Замер показал, что на снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 123 см. Температура воздуха уже опустилась ниже - 4 градусов. Снег продолжает интенсивно падать, наблюдается метель.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 февраля, на большей части территории Украины ожидается осложнение погодных условий в связи с влиянием активного северо-западного циклона Юлия.

Ранее синоптик предупредил о весенней аномалии с засухой.