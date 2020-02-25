Взять уголь под опеку: Зеленский инициировал создание новой структуры

Угольную промышленность в Украине будут контролировать / pravda.dn.ua

В Украине появится Координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем. Такое задание правительству поручил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля.

"Кабмин должен создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем. Обязательно включить в состав представителей угольных предприятий, местных властей, губернаторов, соответствующих областей", - подчеркнул Зеленский, выступая на всеукраинском совещании работников угольной отрасли.

Отметим, с января 2018 года по август 2019 года Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, принадлежащей Ринату Ахметову.

Более того, Зеленский дал задание Минэкоэнерго определить потребность украинской энергетики на ближайшие 10 лет.

"Задача профильного министерства - определиться, каким должен быть энергобаланс угля, и какая в нем доля тепловой генерации. В целом мы будем двигаться таким путем. Должен быть гарантированный рынок сбыта угля. Этот рынок сбыта - украинские ТЭС. Второе: государство должно защитить украинский уголь. Нужен долгосрочный энергетический баланс. Нужно понять, сколько угля нам нужно на следующие 10 лет", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил найти рынок сбыта для украинского угля. Данную задачу поставили перед профильным министром.

"Задача профильного министра - определить энергобаланс страны и долю тепловой генерации. Должен быть гарантированный рынок сбыта для украинского угля. Государство должно защитить украинский уголь. Нужно понять, сколько нужно угля в стране", - заявил Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.