Вакарчук не обеспокоился падением рейтинга партии Голос

Политик заявил, что социология его не интересует.
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук не воспринимает серьезно негативные рейтинги, которые в последнее время публикуют различные социальные службы.
"Если бы я серьезно относился к рейтингам, то в начале музыкальной карьеры я бы перестал заниматься музыкой", — прокомментировал Вакарчук, видео обнародовано в YouTube.
Более подробно комментировать свою позицию нардеп отказался.
Пользователи в комментариях не согласились с политиком.
"Славика дергает нормально, чего ему за рейтинг замарачивается", "Да и музыка у тебя один два хита, остальное г*вно", "Голимая чепуха, пел бы себе и пел и люди уважали, а так чепуха", "Легкомыслие Славика привело к тому, что мы его теряем в почтенном возрасте", "Нужно не путать музыку и то унылое говни*е, которое исполняет этот клоун: обратил внимание на то, что практически отсутствуют какие-либо музыкальные вступления и соло инструментов, сплошное картавое блеяние", - пишет интернет-публика.
Ранее стало известно, что рейтинг партии Вакарчука обвалился до статистической погрешности.
Напомним, в сети распространили фейк о том, что депутат, лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что складывает свои полномочия.