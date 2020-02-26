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Вакарчук не обеспокоился падением рейтинга партии Голос

26 февраля 2020, 20:54

Политик заявил, что социология его не интересует.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук равнодушно смотрит на низкие рейтинги / Униан

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук не воспринимает серьезно негативные рейтинги, которые в последнее время публикуют различные социальные службы.

"Если бы я серьезно относился к рейтингам, то в начале музыкальной карьеры я бы перестал заниматься музыкой", — прокомментировал Вакарчук, видео обнародовано в YouTube.

Более подробно комментировать свою позицию нардеп отказался.

Пользователи в комментариях не согласились с политиком.

"Славика дергает нормально, чего ему за рейтинг замарачивается", "Да и музыка у тебя один два хита, остальное г*вно", "Голимая чепуха, пел бы себе и пел и люди уважали, а так чепуха", "Легкомыслие Славика привело к тому, что мы его теряем в почтенном возрасте", "Нужно не путать музыку и то унылое говни*е, которое исполняет этот клоун: обратил внимание на то, что практически отсутствуют какие-либо музыкальные вступления и соло инструментов, сплошное картавое блеяние", - пишет интернет-публика.

Ранее стало известно, что рейтинг партии Вакарчука обвалился до статистической погрешности.

Напомним, в сети распространили фейк о том, что депутат, лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что складывает свои полномочия.

Святослав Вакарчук голос новости Украины рейтинг
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