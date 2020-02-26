Брата экс-президента лишили докторской степени за плагиат в диссертации

Петр Ющенко лишен ученой степени / Фото: УНИАН

Брат третьего президента Украины Виктора Ющенко, депутат Верховной Рады трех созывов Петр Ющенко остался без степени доктора наук за допущенный во время написания диссертации плагиат.

Как сообщает пресс-служба МОН, такое решение было принято 26 февраля Аттестационной коллегией Министерства образования и науки Украины.

Согласно выводу коллегии, отменено присуждение Ющенко Петру Андреевичу степени доктор исторических наук по специальности История Украины.

Эксперты обнаружили, что исследование Ющенко-старшего на тему Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI в.) не соответствует требованиям, которые выдвигаются к докторским диссертациям. В частности, работа брата экс-главы государства не содержит "авторских научных положений и научно обоснованного результата в отрасли исторической науки, который решает важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования и некорректные ссылки".

Как известно, Петр Ющенко защитил диссертацию 12 сентября 2019 года в ученом совете Национального педагогического университета имени Драгоманова. Отменить присуждение ученой степени потребовала группа украинских историков и археологов из 23 человек. Они написали письмо в Минобразования, в котором указали на нарушения научной добропорядочности и плагиат.

Напомним, украинский режиссер Андрей Приймаченко обвинил авторов нашумевшего сериала Чернобыль в использовании его ролика, который он загрузил на YouTube еще в 2013 году.