Брата экс-президента лишили докторской степени за плагиат в диссертации

Петр Ющенко допустил заимствования из других работ.
Брат третьего президента Украины Виктора Ющенко, депутат Верховной Рады трех созывов Петр Ющенко остался без степени доктора наук за допущенный во время написания диссертации плагиат.
Как сообщает пресс-служба МОН, такое решение было принято 26 февраля Аттестационной коллегией Министерства образования и науки Украины.
Согласно выводу коллегии, отменено присуждение Ющенко Петру Андреевичу степени доктор исторических наук по специальности История Украины.
Эксперты обнаружили, что исследование Ющенко-старшего на тему Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI в.) не соответствует требованиям, которые выдвигаются к докторским диссертациям. В частности, работа брата экс-главы государства не содержит "авторских научных положений и научно обоснованного результата в отрасли исторической науки, который решает важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования и некорректные ссылки".
Как известно, Петр Ющенко защитил диссертацию 12 сентября 2019 года в ученом совете Национального педагогического университета имени Драгоманова. Отменить присуждение ученой степени потребовала группа украинских историков и археологов из 23 человек. Они написали письмо в Минобразования, в котором указали на нарушения научной добропорядочности и плагиат.
Напомним, украинский режиссер Андрей Приймаченко обвинил авторов нашумевшего сериала Чернобыль в использовании его ролика, который он загрузил на YouTube еще в 2013 году.