"Украинский русофоб": неизвестные поправили страницу вице-премьера Кулебы в Википедии

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Утром в четверг, 27 февраля, в 09.05, анонимные пользователи Интернета внесли правку в страницу вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы на веб-энциклопедии Википедия.

Она выглядит следующим образом: "Дмитрий Иванович Кулеба — украинский русофоб и государственный деятель".

Правка была внесена с пометкой "русофобы в Правительстве Украины" и по состоянию на 13:50 ожидает проверки модераторами / администраторами Википедии.

Напомним, ранее в Википедии "переименовали" населенный пункт Новые Санжары, что на Полтавщине. Некоторое время на его странице была фраза: "Нові Санжари - провінція Бухань, адміністративний центр Новосанжарського району Полтавської області України". По всей видимости, на такой интернет-вандализм решились из-за того, что в Новых Санжарах произошли массовые столкновения местных с полицейскими. Потому что именно в местный санаторий МВД везли украинцев, эвакуированных из охваченного эпидемией коронавируса Китая.