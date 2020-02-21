"Провинция Бухань и алкаши": хулиганы в Википедии переименовали Новые Санжары

Въезд в санаторий МВД в Новых Санжарах / УНИАН

Печально прославившийся населенный пункт Новые Санжары в Полтавской области в Википедии "переименовали".

В самой популярной интернет-энциклопедии появился такой текст: "Нові Санжари - провінція Бухань, адміністративний центр Новосанжарського району Полтавської області України".

Таким образом статья в Википедии было сделано после того, в населенном пункте произошли массовые столкновения с полицейскими - из-за-того что в местный санаторий МВД везли украинцев, эвакуированных из охваченного эпидемией коронавируса Китая.

Дошло до того, что люди швырялись камнями и били стекла в автобусах, в которых ехали эвакуированные. Более того - на многочисленных видеозаписях инцидента видно, что солидная часть протестующих серьезно употребляла алкогольные напитки.

Позже, правка о "провинции Бухань" была удалена, поскольку администраторы Википедии расценили ее как "акт вандализма". Но затем в статью про Новые Санжары вносились и другие изменения. К примеру , кто-то предложено заменить слово "жители" Новых Санжар на "алкаши".

Напомним, жители Новых Санжар встретили самолет из Уханя локальной войной. Они устроили бунтов против размещения в местном санатории МВД тех украинцев, которые были эвакуированы самолетом из Китая.

Позднее волонтер и ветеран АТО Тимофей Златкин утверждал в Сети о том, что большинство участников акции - не местные жители и прибыли на автомобилях на днепровских номерах.