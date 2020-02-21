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"Большинство протестующих – не местные": волонтер рассказал о ситуации в Новых Санжарах

21 февраля 2020, 00:24

Ветеран АТО поделился информацией от очевидцев событий на Полтавщине.

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На протест в Новых Санжарах приехали люди на днепровских номерах / кадр из видео

Волонтер и ветеран АТО Тимофей Златкин заявил после общения с очевидцами протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных украинцев из Уханя, что власть недостаточно подготовила место для карантина, а большинство участников акции не являются местными жителями.

"Местные жители в большинстве своём высказались за принятие людей из Китая. Повторяю: за. Против единицы. Также местные прямо заявляют, что если бы им сообщили заранее, то паники бы не было от слова совсем", - написал он в Facebook.

По словам Златкина, участники протестов приехали в Новые Санжары на автомобилях на днепровских номерах. Именно они провоцировали недовольство среди местных жителей, а затем стояли в стороне.

"Большинство активных протестующих, которых вы видели на видео с места событий - не местные. Повторяю, не местные. Большая часть машин этих молодчиков на днепровских номерах, которые тянулись с утра. Основные кураторы так называемого "протеста", которые подбуривали местных на сопротивление - тупо стоят в стороне. Лишь несколько типочков бегают вокруг и заводят толпу. По всему вышеизложенному лично я делаю только один вывод: истерика и паника в селе тупо срежиссированы", - отметил он.

Волонтер подчеркнул, что не знает, кто является организатором акции протеста. Однако, по его убеждению, не стоит обвинять в произошедшем местных жителей новых Санжар, поскольку не они бросали камни в автобусы.

Нина Лысенко в Facebook опубликовала фото титушек, которые принимали участие в акции протеста в Новых Санжарах. На снимках видно, что эти мужчины уже ранее принимали участие в протесте, однако проходил он в Киеве.

"Обратите внимание на этих персон. Недавно они были на митинге как фермеры, а сегодня в Полтавской области. Кто эти персоны, кто оплачивает их. Кто их может опознать? СБУ обратите внимание на этих персон и узнаете кто стоит за протестами", - пишет автор поста.

/ Фото: Facebook/Нина Лысенко

Напомним, глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам и иностранным гражданам, и провести вместе с ними 14 дней карантина в санатории в Новых Санжарах для стабилизации ситуации в населенном пункте.

Также эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

Как ранее сообщалось, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.

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