"Дочка, я тебя очень люблю": Скалецкая проведет карантин вместе с эвакуированными из Уханя

Скалецкая решилоа провести 14 дней карантина вместе с эвакуированными из Китая / Фото: Facebook/Зоряна Скалецкая

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам и иностранным гражданам, и провести вместе с ними 14 дней карантина в санатории в Новых Санжарах для стабилизации ситуации в населенном пункте.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных граждан страны", - написала глава МОЗ в Facebook.

По словам министра, украинцы не должны бросать в беде своих соотечественников, а власть обязана позаботиться об их здоровье и безопасности.

"То, что происходило сегодня, и паника, и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для нашей общей безопасности. Надеюсь, что мое персональное поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению. Это необходимо нам всем". – отметила Скалецкая.

Чиновница добавила, что она будет находится на карантине в заточении, а в эти дни ее дочери исполнится 10 лет.

"Дочка, я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день дома. Когда я вернусь, мы еще раз отметим его с тобой. Обещаю!" - написала министр.

Напомним, эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

Как ранее сообщалось, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.

Позже стало известно, что вернувшиеся в рамках эвакуации из Уханя граждане Украины находятся в подавленном состоянии из-за крайне негативного приема соотечественниками на родине.