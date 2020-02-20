Священник ПЦУ подстрекал людей в Новых Санжарах к протесту

/ Фото: Facebook/Дмитрий Педина

Священник Православной церкви Украины Дмитрий Педина стал одним из лидеров протестов в Новых Санжарах Полтавской области против размещения эвакуированных из Уханя украинцев в санатории населенного пункта.

В Facebook священнослужитель написал, что приехал в поселок сразу после того, как узнал о готовящихся протестах.

Педина призывал граждан Новых Санжар принимать участие в акции, чтобы препятствовать проезду "депортированных украинцев".

На странице ПЦУ в Facebook пользователи сообщили о недостойном поведении священнослужителя.

"Большая просьба отреагировать на действия вашего священника в Новых Санжарах, который подначивал людей блокировать госпиталь", - написал Святослав Батов.

В комментариях Педина заявил, что соотечественников не подстрекал к протесту, но свое участие не отрицал.

"Мы не против того, чтобы эвакуированные граждане возвращались на свою родину! Но пусть для них обустроят специальное учреждение. Руководитель Полтавского департамента охраны здоровья не исключает того, что люди являются носителями вируса!" - написал Педина.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам и иностранным гражданам, и провести вместе с ними 14 дней карантина в санатории в Новых Санжарах для стабилизации ситуации в населенном пункте.

Также эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

Как ранее сообщалось, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.