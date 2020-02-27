В Киеве из детдома похищен ребенок: фото подозреваемой

Мать украла девочку из детдома / Reuters

В Киеве 27 февраля женщина похитила трехлетнюю девочку из детского дома, который расположен на улице Кубанской Украины.

Как сообщает Информатор, малышку зовут Анжела Туманян.

Позже журналистам в правоохранительных органах сообщили, что ребенка украла биологическая мать Евгения Туманян.

В полицию о произошедшем сообщила сотрудница детского дома.

Известно, что три года назад новорожденную Анжелу мать отдала в приют по собственному желанию. А сейчас женщина явилась и, не предоставив документы, увела девочку в неизвестном направлении.

Анжела Туманян / Фото: Информатор

Евгения Туманян / Фото: Информатор

Правоохранители начали розыск девочки и ее матери. Малышка была одета в серую кофту с белым флисом и джинсовый сарафан. Непонятно, как женщина забрала ребенка зимой, поскольку увела она ее без верхней одежды. Нерадивая мать была одета в темную куртку и черную шапку с бомбоном, ее отличительная особенность – очки для нормализации зрения.

Напомним, в Украине с нынешнего года больше не будут принимать малолетних детей в детдома. В виде исключения дети будут направлены в патронатную или приемную семьи.

Ранее Главред писал, что Кабмин решил увеличить соцвыплаты для детей-сирот и детей с инвалидностью. В 2020-м повысили выплаты для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - с двух до двух с половиной прожиточных минимумов. Рост выплаты составит более тысячи гривен в месяц на одного ребенка.