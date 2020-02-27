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В Минздраве пояснили ситуацию с закупкой российских тест-систем

27 февраля 2020, 18:48

В ведомстве заверили, что пользуются двумя тестами отечественного производства.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко заверил, что все тест-системы отечественные / пресс-служба Минздрава

Главный санврач Украины Виктор Ляшко опроверг появившуюся в СМИ информацию о тест системах для диагностики коронавируса, которые якобы в Украину завезли от российского производителя.

"В нашем реестре изделий медицинского назначения зарегистрированы две отечественные тест-системы… Есть две украинские компании, которые зарегистрировали тест-системы, позволяющие проводить диагностику в режиме реального времени", - сообщил он на брифинге, прокомментировав вопрос о применении российской продукции.

По словам чиновника, украинские медики имеют право применять тест-системы, произведенные исключительно в сертифицированной лаборатории. Сегодня используют те, которые закуплены Центром общественного здоровья и переданы ВОЗ.

Ляшко подчеркнул, что сейчас Украина своими тест-системами может проверить три тысячи человек. Однако он не смог ответить на вопрос, закупали ли в России реагенты для систем.

"Я не могу знать, российские ли реагенты. Я не замминистра, который отвечает за регистрацию", – сказал Ляшко.

Как ранее сообщали СМИ, Украина планирует тестировать граждан на коронавирус непроверенными тест-системами российского происхождения, которые будут завезены в страну через несуществующие названия.

Напомним, коронавирус добрался до Румынии, а число зараженных во Франции и Германии возросло. В частности, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 14, в Германии – 18, в Китае - 78 064.

Кроме того, в испанском Мадриде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. А общее число погибших на территории страны возросло до девяти человек.

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