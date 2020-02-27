Цены на обучения в вузах вырастут: на сколько и кого коснется

Абитуриент с мамой во время поступления в вуз / УНИАН

Цены на получение высшего образования в украинских вузах уже с этого учебного года всерьез вырастут.

Такую информацию озвучил замглавы Минобразования Егор Стадный, сообщает портал Uzhgorod. По его словам, повышение цены коснется в первую очередь самых востребованных специальностей - экономики, менеджмента, психологии, международных отношений, медицины, права, социологии, филологии.

Как рассказал Стадный, решение увеличить цены объясняется тем, что количество денег из госказны, которое тратятся на студентов-бюджетников, вдвое-втрое больше суммы, которую платят студенты-контрактники. Именно поэтому Минобразования планирует постепенно уравнивать стоимость обучения.

"Уже этим летом поступающие будут платить на трети специальностей повышенные цены на контракт. Это не будет касаться нынешних студентов, которые уже учатся, а только будущих абитуриентов", - подытожил Стадный.

Напомним, ранее, 17 декабря 2019 года в Минобразования обнародовали новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, порог для вступления на бюджет по результатам ВНО составит не менее 125 баллов.